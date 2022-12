Ignazio Moser sotto accusa | Critica Luca Onestini ma lui è professionista dei reality anche più di lui

(Di giovedì 1 dicembre 2022) The Pipol Tv commenta le recenti dichiarazioni dell'ex gieffino ed ex naufragonei confronti di: svelatala cifra da capogiro il compagno di Cecilia Rodriguez per cui avrebbe accettato di fare l'Isola dei Famosi

I due ex gieffini della seconda edizione del Grande Fratello Vip , Cecilia Rodriguez esono stati ospiti nel corso dell'ultimo appuntamento con Casa Chi , condotto da Sophie Codegoni . Gf Vip, Cecilia Rodriguez edurissimi contro Luca Onestini La coppia che, ...Prodotta da Fremantle , la quarta stagione dello show è condotta da Cecilia Rodriguez e. Data di uscita di prossimi episodi di Ex On The Beach Italia 4 La quarta stagione di Ex On ...Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno partecipato a Casa Chi in una diretta su Instagram con Sophie Codegoni e i due giornalisti del settimanale Azzurra Della Penna e Valerio Palmieri, a loro due il ...La coppia in procinto di sposarsi ci è andata giù pesante contro l’ex cognato: “Sotto le coperte non si tira indietro” ...