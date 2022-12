Giorgia Meloni corteggia Giulia Salemi e non è l’unica | spunta un progetto segreto | l’indiscrezione

(Di giovedì 1 dicembre 2022)potrebbe presto uscire dallo studio del GF Vip per un ruolo nel nuovo governo di. Questa la clamorosa indiscrezione che trapela dal settimanale Oggi e che giunge dopo il recente intervento dell’influencer ed ex Vippona a Montecitorio, con un toccante discorso contro la violenza sulle donne.:... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio,, in un passaggio del suo messaggio di saluto alla seconda edizione dell'Abruzzo Economy Summit. "Un progetto strategico - ha rimarcato ...Così il presidente del Consiglio dei ministri,, nel messaggio inviato ai partecipanti alla seconda edizione dell'Abruzzo Economy Summit. Il premier ha evidenziato che "l'Italia è un ...Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un intervento di saluto all'Abruzzo Economy summit, alla sua seconda edizione, in programma oggi e domani a Pescara. "L'Abruzzo - sottolinea la ...Messaggio del presidente del Consiglio per la seconda edizione dell'Abruzzo Economy Summit: l'Italia è un mosaico di territori dalle ...