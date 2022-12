Dua Lipa indispettita per essere stata associata al Qatar | le sue parole

Leggi su biccy

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Duaè tornata a parlare dei Mondiali di Calcio che si stanno tenendo in, paese dove l’omosessualità è punita con la pena di morte. Come saprete, qualche settimana prima del calcio d’inizio, online circolavano vari rumor che la volevano coinvolta nella cerimonia d’apertura. Una notizia poi smentita dalla diretta interessata. “Ho visto in giro che ci sono molte voci secondo le quali io dovrei esibirmi alla cerimonia di apertura dei mondiali in. No, io non mi esibirò e non sonocoinvolta in nessuna negoziazione per la performance. Farò il tifo per l’Inghilterra da lontano e non vedo l’ora di visitare ilquando avrà rispettato tutti gli impegni in materia di diritti umani che aveva preso quando ha vinto il diritto di ospitare la Coppa del Mondo”. Intervi...