CdS – “Ho parlato con Maldini e…”

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 1 dicembre 2022) 2022-11-30 15:04:42 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal Corriere dello Sport: “La riunione con Paoloper il rinnovo? E’ stata positiva“. E’ estremamente sereno Rafael Leao in merito al prosieguo del suo cammino col Milan. Lo fa trapelare dal ritiro del Portogallo, dopo il successo per 2-0 con l’Uruguay, in cui l’ex Lille ha trovato spazio per 22?, ancora una volta da subentrato come nella sfida d’esordio col Ghana. Leao, tra Portogallo e rinnovo col Milan In nazionale non è una pedina imprescindibile, come invece lo è al Milan. I tifosi rossoneri vorrebbero averlo con se ancora lungo, ma le altre big d’Europa lo hanno messo nel mirino, soprattutto per la scadenza non esattamente lontana nel tempo, il 30 giugno 2024 che, se lasciata invariata entro l’estate 2023, giustificherebbe richieste nei suoi ...