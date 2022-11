Ultime Notizie Roma del 30-11-2022 ore 15 | 10

(Di mercoledì 30 novembre 2022)dailynews radiogiornale mercoledì 30 novembre Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Vigno arriva l’emendamento del governo al Decreto che riscrive il testo e cambia anche il numero dell’articolo non più di 434 bit ma il 633 bis l’emendamento limite il reato a chiunque organizza e promuove il invasione arbitraria di terreni o edifici altrui pubblici e privati al fine di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento quando dall’invasione deriva un concreto pericolo per la salute o l’incolumità pubblica causa dell’inosservanza delle norme su droga sicurezza e igiene si specifica così le tipo di occupazione escludendo quelle degli studenti o le altre manifestazioni pubbliche resta la pena massima 6 anni perché organizza o promuovere occupazione di terreni o edifici Per lo svolgimento della festa poi possibile attivare le ...

Il Sole 24 ORE

Guarda il video qui sotto! CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulleGaia Randazzo,della ragazza scomparsa sul traghetto Gaia Randazzo è una ragazza di 20 anni, nata a Codogno ma residente con la famiglia ad Acqualunga Badona, a Paderno Ponchielli (... Ucraina ultime notizie. Von der Leyen, creeremo tribunale speciale per i crimini della Russia (ANSA) - L'AQULA, 30 NOV - Dottoressa e mamma nello stesso giorno per non saltare una sessione che avrebbe recuperato solo nella primavera del 2023. Protagonista della vicenda è Martina Cuomo, ...Nuovo episodio imbarazzante in materia di razzismo per la corte britannica: a innescarlo questa volta è stata una dipendente dello staff di palazzo, costretta a dimettersi dopo ...