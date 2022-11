Tragedia nel mondo del calcio | il giovane talento muore in allenamento | aveva solo 22 anni

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Ildelè colpito duramente dalla tragica notizia appena arrivata, un futuro assicurato per il difensore centrale spezzato a soli 22PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM E’ una di quelle notizie che si fatica a commentare quella della morte di un ragazzo cosìarrivata per cause naturali proprio mentre Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

FrosinoneToday

La scelta di non seguire esclusivamente la pista dell'incidente stradale è dovuta ad alcuni accertamenti svolti nelle ore successive alla. Da un controllo fatto con l'università nella quale ...Questa è una delle tante immagini spietate che arrivano dallaprovocata dalla frana di ... Individuati altri due corpi, il bilancio sale a 10 vittime Sono proseguite anchecorso della notte ... Ragazzo trovato morto in casa, tragedia nel pomeriggio La famiglia lo attendeva a casa per festeggiare la sua laurea in infermieristica ma dall'università emerge che non fosse in programma nessuna discussione di tesi per il giovane Un frontale molto viole ...Una tremenda notizia ha sconvolto il calcio colombiano e non solo: è morto Andres Balanta, difensore di 22 anni che da questa estate era in prestito agli argentini dell'Atletico Tucuman dal Deportivo ...