Reddito di Cittadinanza e Rei | cosa potrebbe cambiare

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 30 novembre 2022) e quali sono le differenze tra i due sussidi Con la Manovra di Bilancio viene modificato ildi. Nelle ultime ore, con le modifiche chieste dai partiti, dei cambiamenti sostanziali si potranno avere già dal 2023. Il Governo ha stabilito che ildi«sarà abrogato il 1 gennaio 24 e sarà sostituito da una nuova riforma. Previsto un risparmio di 734 milioni per il 2023. I risparmi di spesa finanzieranno un apposito fondo che finanzierà la riforma complessiva per il sostegno alla povertà e all’inclusione». Le modifiche per il 2023 prevedono che chi è in grado di lavorare avrà il sussidio per non più di 8 mesi. Inoltre, gli occupabili dovranno partecipare per almeno sei mesi a un corso di formazione o riqualificazione. Se ciò non accadesse si perde l’assegno. Inoltre, sempre gli ...