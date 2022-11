Quegli strani intrecci tra gli amministratori Pd e i Soumahoro

(Di mercoledì 30 novembre 2022) L'ex sindaco di Sezze e un assessore di Priverno hanno lavorato come commercialisti per la cooperativa Karibu

ilGiornale.it

intrecci tra gli amministratori Pd e i SoumahoroInfatti, a curare i bilanci per la Karibu, ossia a presentarli alla Camera di Commercio, è stato dal 2004 al 2006 un commercialista che era inanni anche consigliere comunale di Sezze e che in ... Da Sezze a Priverno, quegli strani intrecci tra gli amministratori Pd e la coop dei Soumahoro "Quel sabato mattina era normale, nel pomeriggio ricevette una telefonata che lo stranì ma non conosco il contenuto della conversazione". (ANSA) ...L'ex sindaco di Sezze e un assessore di Priverno hanno lavorato come commercialisti per la cooperativa Karibu Un filo rosso che lega la cooperativa Karibù e gli amministratori locali del centrosinistr ...