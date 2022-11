No! Questi non sono attori pagati per fingersi vittime dell’esercito russo in Ucraina

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Circola un collage di quattro fotografie dove una donna truccata si fingerebbe vittima di un conflitto armato, in questo caso dell’invasione russa in. La narrazione diffusa sui social risulta essere fasulla, in quanto le immagini riguardano un corso di pronto soccorso e risalente a diversi anni prima. Per chi ha fretta Si sostiene che una delle donne fotografate sia una dipendente di un Centro ucraino per le Operazioni Informative e Psicologiche. Si sostiene che le foto mostrino un’attrice, sotto compenso di 100 dollari, per inscenare una vittima di guerra per mettere in cattiva luce l’esercito. Le foto risalgono al 2016 e non riguardano affatto l’attuale conflitto. Si tratta di foto scattate durante un corso di pronto soccorso. Analisi Ecco il testo che accompagna le foto: Su un canale Telegram polacco, ...

