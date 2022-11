Napoli sorride | Kvaratskhelia è tornato

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 30 novembre 2022) (Adnkronos) – E’ rientrato in casal’allarme attorno le condizioni di: oggi il georgiano si è allenato regolarmente con il resto del gruppo, radunatosi questa mattina al Konami Training Center di Castel Volturno. Domani partenza per la Turchia, dove la squadra azzurra sarà protagonista in una tournée con tanto di amichevoli internazionali. Ancora non al top della condizione, invece, Amir Rrahmani che prosegue il recupero dalla lesione del tendine dell’adduttore lungo della coscia sinistra, ma confida di tornare arruolabile per la sfida contro l’Inter in campionato di inizio gennaio. Fantacalcio.it per Adnkronos L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.