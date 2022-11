Femminicidio a Milano | uccide a coltellate la moglie in casa | l’uomo si è costituito

Leggi su open.online

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Un uomo di nazionalità egiziana si è consegnato a una pattuglia dei carabinieri poco distante dalladove poco prima ha confessato di aver accoltellato suaquesta mattina 30 novembre in zona Barona a. L’omicidio è avvenuto in un appartamento in via Lope de Vega, dove la donna sarebbe stata uccisa con diverseal torace. Subito dopo l’aggressione,aveva chiamato il 112 dicendo: «Ho ucciso mia», per poi allontanarsi dalla. su Open Leggi anche: «Saman Abbas diventerà cittadina di Novellara. E dei funerali se ne occuperà il Comune» Violenza di genere, Salvini: «Bene il Codice Rosso, ma ora nuove misure per tutelare le donne a rischio» Femminicidi, verso la nuova commissione d’inchiesta. Meloni: «Faremo tesoro del ...