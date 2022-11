Cardiologo ucciso nel suo studio | il paziente confessa | ' Mi aveva negato un certificato'

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Hato l'uomo fermato per l' omicidio di Gaetano Alaimo ,di Favara . Adriano Vetro, 47 anni, collaboratore scolastico in servizio in un istituto di Caltanissetta, ha raccontato di ...

Omicidio a Favara, dottorecon un colpo di pistola davanti ai pazienti: morto ilGaetano Alaimo FOTO Rapina al portavalori in Sardegna, commando spara con armi da guerra: ferite due ...Adriano Vetro, 47 anni, collaboratore scolastico in servizio in un istituto di Caltanissetta, ieri sera, ha confessato di essere l'autore dell'omicidio deldi Favara, Gaetano Alaimo, e di ..."Il mio assistito è in cura da 20 anni da uno psichiatra, io ritengo che abbia una semi infermità mentale". Lo dice l’avvocato Santo Lucia ...AGRIGENTO – “Mi servivano tre documenti per ottenere il rinnovo della patente, l’oculista e il diabetologo me l’avevano rilasciato, il dottore Alaimo mi prendeva in giro e rinviava continuamente”. Adr ...