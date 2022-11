Allarme diagnosi tardive | ' fino a 10 anni con Hiv senza saperlo'

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Milano, 30 nov. (Adnkronos Salute) - I dati sulle nuovedi Hiv in calo sono fonte di gioia e timori per gli esperti. Con una certezza: "Che c'è ancora tantissimo da fare" sulla strada verso l'obiettivo di eliminare l'Aids dalla faccia della terra. "Un po' di preoccupazione i dati italiani", che sono in linea anche con quelli Ue, "ce la danno - spiega all'Adnkronos Salute Andrea Gori, direttore dell'Unità operativa di Malattie infettive dell'Ospedale Sacco di Milano e presidente di Anlaids Lombardia - Sono dati che evidenziano una netta e importantissima riduzione di casi, però con qualche anomalia. Suggeriscono infatti che molto spesso non siamo in grado di arrivare a unaprecoce, che arriviamo intercettare le persone colpite dal virus dopo 10che sono infette. Così non si spezza la catena del contagio. Una ...