(Di mercoledì 30 novembre 2022) (Adnkronos) – Oltre 200 milioni di euro (per la precisione 213, ndr) erogati nelcon ‘l’Operazioneper interventi diretti alledeicon Sla. È questo, in sintesi, il bilancio di, impegnata per migliorare la qualità di vita delle persone con Sclerosi laterale amiotrofica. Numeri da record – dettaglia una nota – anche per il contributo straordinario di: 298 i soci che ne hanno richiesto l’accesso in occasione della Giornata nazionale Sla dello scorso 18 settembre. “Mi sento orgogliosa di aver sostenuto e insieme a tutta la comunità Sla aver creduto in– afferma Fulvia Massimelli, presidente di-. Intercettare un bisogno significa anche ascoltarlo. Ma bisogna ...

Yahoo Finanza

...milioni di euro (per la precisione 213, ndr) erogati nel 2022 con 'l'Operazione Sollievo' per interventi diretti alle famiglie dei pazienti con Sla. È questo, in sintesi, il bilancio di, ...Una giornata da cartolina contribuisce alla raccolta fondi perin questa ottava edizione dello Slalom alle Piramidi, con oltrecorridori e oltre 300 camminatori ieri a Postalesio, che hanno fatto la loro donazione e si sono "mossi per chi non può ... Aisla, 200 mln nel 2022 a famiglie pazienti con 'Operazione Sollievo' Una giornata da cartolina contribuisce alla raccolta fondi per AISLA in questa ottava edizione dello Slalom alle Piramidi, con oltre 200 corridori e oltre 300 camminatori ieri a Postalesio, che hanno ...