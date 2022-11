OlbiaNotizie

...condizionato e ferito dalla guerra di aggressione scatenata dalla Russia contro l'e ci ... Sergio Mattarella, prima dei colloqui con il Presidente della Confederazione svizzera, Ignazio... prima dei colloqui con il Presidente della Confederazione svizzera, Ignazio. 'Fin dall'...momenti significativi nella Conferenza di Lugano lo scorso maggio per la ricostruzione dell'e ... Ucraina: Cassis, 'uniti per sicurezza Europa' Berna, 29 nov. (Adnkronos) - "Uniti reagiamo alla devastazione della guerra provocata dalla Russia in Ucraina, che minaccia le fondamenta stesse della sicurezza del nostro Continente ...Il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella, in Svizzera per una visita di Stato di due giorni, è stato accolto oggi pomeriggio con gli onori militari in Piazza federale a Berna. Present ...