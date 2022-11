Scarlett Johansson protagonista della miniserie ' Just Cause' - Magazine - quotidiano net

Sarà una reporter convinta che un condannato a morte sia in realtà innocente: lo show uscirà in streaming su Amazon Prime ...Leggi anche Disney vs: dopo la causa si cambia atteggiamento, parla il CEO Bob Chapek Bob Iger sull'acquisizione della Disney da parte di Apple: "Congettura totale" Il periodo da ...Sarà una reporter convinta che un condannato a morte sia in realtà innocente: lo show uscirà in streaming su Amazon Prime Video ...Scarlett Johansson sarà la protagonista di Just Cause, miniserie che verrà distribuita su Prime Video realizzata dalla sua casa di produzione insieme Warner Bros. TV e Amazon Studios. Si tratta del ...