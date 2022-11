LIVE Galles-Inghilterra 0-3 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | inglesi che gestiscono il risultato

Leggi su oasport

(Di martedì 29 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI IRAN-STATI UNITI DALLE 20.00 90’+3 Mischia in areae, con prima Grealish, poi Foden alla caccia del quarto gol, bravi qui gli uomini di Page. 90’+1 STONES! Si mangia il poker! Angolo a rientrare dalla destra, ennesima sponda di Maguire che serve un cioccolatino al difensore del City, che però di testa colpisce malissimo davanti a Ward. 90? Quattro minuti di recupero. 89? Entrata in ritardo di Ampadu su Grealish, rischia il giallo il giovane in forza allo Spezia. 88? Fallo di Moore su Stones in area inglese. 87? Ancora in vantaggio per 1-0 gli Stati Uniti sull’Iran. 86? Prova Moore a giro, Stones non gli concede spazio e l’attaccante spara in curva il suo destro. 84? Prova Colwill dal limite al volo dopo una bella azione corale di prima, ...