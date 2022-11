Wired Italia

... ha affermato Dersim Avdar, il fondatore di, che definisce il suo prodotto come la prima app ...gli allenamenti fisici e mentali quotidiani in sessioni di gioco con l'ausilio di una...... ha affermato Dersim Avdar, il fondatore di, che definisce il suo prodotto come la prima app ...gli allenamenti fisici e mentali quotidiani in sessioni di gioco con l'ausilio di una... Joipaw, la console di videogiochi per cani È composta da un touchscreen progettato ad hoc, uno stand di altezza regolabile e un dispenser, oltre a altoparlanti, microfono e videocamera full hd ...Joipaw è una console per videogiochi appositamente pensata per i nostri amici animali a quattro zampe. Ecco come funziona. Avete mai provato a far giocare il vostro cane con i videogiochi Probabilmen ...