Invasione di campo in Portogallo Uruguay | nessun provvedimento per Mario Ferri

(Di martedì 29 novembre 2022) Non c’è statoper, invasore diin, che è stato rilasciato Nel match di ieri sera traha fattodiun uomo di nomeche aveva in mano una bandiera arcobaleno e addosso una maglietta che recitava “Save Ukraine” e “Respect for Iranian Woman“. L’non ha avuto conseguenze eè stato rilasciato come sperava anche Ruben Neves, centrocampista del: «Mi auguro che non accada nulla a questo ragazzo. Credo che tutto il mondo comprenda il suo messaggio». L'articolo proviene da Calcio News 24.

