Impossibile soffrire il freddo o risultare volgari con un outfit così completo

Leggi su iodonna

(Di martedì 29 novembre 2022) Nel mirino: i look delle Feste. Con l’avvicinarsi di Natale e Capodanno 2022, la ricerca dell’perfetto crea qualche piccola ansia al pari della corsa ai regali. Come orientarsi? Basta dare un’occhiata alle sfilate Autunno-Inverno 2022/2023 per trovare diversi spunti di stile a cui ispirarsi. Tra i più chic, il tailleur composto dal blazer e dai pantaloni di velluto. Il blazer di velluto sulla passerella di Emporio Armani AI22/23 (Photo: Imaxtree). Leggi anche › Il look del giorno che non fa una piega, grazie alla classica gonna plissé lunga Festivo al punto giusto, luminoso senza essere accecante e soprattutto facile da riutilizzare anche dopo: tra i coordinati chiave della stagione. Dove l’abbiamo visto Blazer in velluto e pantaloni sono ...