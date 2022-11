Il centrodestra sale ancora | il Pd è in caduta libera | cosa dice l' ultimo sondaggio

(Di martedì 29 novembre 2022) Ilnon arresta la propria crescita: Lega e Forza Italia sono in aumento. Continua il momentaccio per il Partito democratico, in calo dello 0,4%

Ilè spaccato e quelle elezioni le vince Chiamparino, contro un Pichetto fermo al 22%. ... Nel 2021, passa dalle aule parlamentari alledi via Vittorio Veneto: nel governo Draghi è ...di Alberto Maggi per Affaritaliani.it Un mese abbondante di governo diguidato da Giorgia Meloni. È tempo di un primo bilancio. Su Affaritaliani.it le pagelle di Luigi Bisignani . Giorgia Meloni voto 8: meno Draghi, più Meloni. Matteo Salvini voto 7: meno ...Il centrodestra non arresta la propria crescita: Lega e Forza Italia sono in aumento. Continua il momentaccio per il Partito democratico, in calo dello 0,4% ...Il suo ritiro avrebbe però dato un segnale chiaro di una amministrazione che sceglie definitivamente di stare dalla parte della legalità, a difesa dei più deboli, di tutti quegli anziani, giovani, lav ...