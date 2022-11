Il centrodestra sale ancora | il Pd è in caduta libera | cosa dice l' ultimo sondaggio

(Di martedì 29 novembre 2022) Ilnon arresta la propria crescita: Lega e Forza Italia sono in aumento. Continua il momentaccio per il Partito democratico, in calo dello 0,4%

Ilavanza I numeri delle singole liste delineano una situazione inequivocabile per quanto riguarda i principali schieramenti in campo. Tutto ciò si traduce in un larghissimo vantaggio ...Ilè spaccato e quelle elezioni le vince Chiamparino, contro un Pichetto fermo al 22%. ... Nel 2021, passa dalle aule parlamentari alledi via Vittorio Veneto: nel governo Draghi è ...Il centrodestra non arresta la propria crescita: Lega e Forza Italia sono in aumento. Continua il momentaccio per il Partito democratico, in calo dello 0,4% ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...