GF Vip | Sonia Bruganelli umilia Oriana in lacrime | ' E' imbarazzante' La difesa di Giulia Salemi | ' trattare una donna così è incommentabile'

GF, frecciata diBruganelli a Giulia Salemi: 'Meglio punti sul fisico'. La risposta infiamma i social Bruganelli umilia Oriana Serata difficile per Oriana dopo che con Antonino le cose non ...Come se non bastasse dallo studio la gieffina viene anche rimproverata daBruganelli di ... Insomma, i triangoli amorosi al Gf7 vanno sempre di moda, vecchi e ...Antonino Spinalbese ha fatto lo show dentro la casa del Gf Vip: è ormai noto che lui e Oriana Marzoli hanno dormito insieme e che non hanno solo "dormito", i… Leggi ...Gf Vip 7: Ginevra Lamborghini torna nella Casa e mette in crisi Oriana Marzoli, ancora infatuata di Antonino Spinalbese.