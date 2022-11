F1 | Mattia Binotto dice addio alla Ferrari | “Lascio l’azienda che amo | decisione difficile”

(Di martedì 29 novembre 2022) La notizia, nell’aria da qualche settimana, adesso è ufficiale:, che in una nota annuncia “di aver accettato le dimissioni” dell’ingegnere, “che il 31mbre lascerà il suo ruolo di Team Principal” della scuderia di Formula 1. “che amo, unama giusta”, ha dichiarato. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Si è dimesso, team principal della Scuderia Ferrari. Lo comunica in una nota la casa di Maranello. Il 31 dicembre lascerà il suo ruolo di Team Principal della Scuderia Ferrari. .lavorava in Ferrari da 28 anni e da quattro stagioni era il coordinatore della gestione sportiva in Formula ...Ufficiali le dimissioni Mattia Binotto a capo della scuderia Ferrari. Dopo le prime indiscrezioni a ridosso del Gran Premio di Abu Dhabi, l'ultimo della stagione 2022, di un cambio alla guida del team ...Ferrari N.V. (NYSE/EXM: RACE) (“Ferrari” o la “Società”) annuncia di aver accettato le dimissioni di Mattia Binotto che il 31 dicembre lascerà il suo ruolo di Team Principal della Scuderia Ferrari.