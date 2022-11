Cristiano Malgioglio rivela un aneddoto su Raffaella Carrà

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 29 novembre 2022) Il giudice di Tale e Quale Show,è in pieno fermento, dato che mercoledì 7 dicembre 2022 partirà con il suo nuovo programma Mi Casa Es Tu Casa che andrà in onda su Rai Due. In tale occasione, il cantautore avrà la possibilità di intervistare degli ospiti (anche internazionali) di rilievo. Durante una recente intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni,ha parlato della sua nuova avventura e ha fornito qualche informazione in più in merito allo svolgimento del programma. Le dichiarazioni diIntervistato dal noto settimanale,hato, per prima cosa, che assieme ai suoi ospiti avrà modo di cantare, cucinare e giocare con loro, anticipando che, nel corso della prima puntata, ...