Brilla la stella di Fernandes. Brasile avanti con fatica. E il caso Onana...

SavonaNews.it

Dopo la Francia si qualificano agli ottavi anche Portogallo e Brasile. Il Ghana vince, ma fa discutere lo strano episodio del portiere dell'Inter ...Quella che le sta permettendo di diventare unaanche in Turchia . L' opposto di Cittadella ... Paola Egonusotto rete: superstar pure in Turchia Non poteva dunque assolutamente esimersi, ... Brilla la stella di Linda Cerruti: la sincronette savonese vince "Lo Sportivo Ligure dell'Anno" Paola Egonu lo fa sempre, oramai è diventato un rito irrinunciabile: con le compagne di squadra ha dato spettacolo.MONDIALI 2022 - Nel gruppo H, lo stesso di Uruguay e Portogallo, vince la squadra africana. Delude il centrale del Napoli, in ombra la stella del Tottenham.