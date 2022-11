Al Khelaifi | «Lasciare il Psg? È uno scherzo? Questo è solo l’inizio»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 29 novembre 2022) Marca intervista il presidente del, Nasser Al-. Risponde alle critiche provenienti dall’Occidente al suo Paese, il Qatar, che ospita il Mondiale, parla del futuro del club, di quello di Mbappé e del possibile abbandono del Parco dei Principi. Cosa significa per il Qatar ospitare la Coppa del Mondo? «È incredibile avere la Coppa del Mondo in Qatar. Tutte le persone qui sono molto orgogliose di dare il benvenuto al mondo. È un posto anche per le famiglie, non c’è un ambiente ostile o problemi con il pubblico come si vede in Europa. È un ambiente caldo e inclusivo e tutti lo festeggiano insieme». Pensa che la visione che si ha del Qatar sia distorta? Al-risponde: «Non siamo perfetti, abbiamo commesso degli errori, come tutti gli altri, ma ci siamo sviluppati come nazione e società più velocemente di qualsiasi altra ...