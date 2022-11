“Adesso capiamo meglio Belén” | la stoccata di Signorini a Spinalbese

Leggi su 361magazine

(Di martedì 29 novembre 2022) “Belen”: con queste parole il conduttore Alfonsoieri in puntata ha lanciato una frecciatina all’ex di Belen Rodriguez, attuale concorrente del GF Vip, AntoninoAntoninosi è mostrato implacabile davanti a Oriana Marzoli in lacrime per la fine della loro liaison. Durata poco più di una settimana, ma quanto è bastato alla modella per invaghirsi del 27enne. Se ne è parlato ieri sera in puntata dove a complicare le cose tra i due è intervenuto l’incontro tra Antonino e Ginevra Lamborghini, per la quale Antonino nutre un debole. I due hanno flirtato in giardino con Oriana che ha abbandonato il confessionale dove stava assistendo alla scena insieme all’amica Antonella Fiordelisi. Richiamata da Alfonso, Oriana ...