Ucraina | Papa “La Santa Sede disposta a mediare per la pace”

(Di lunedì 28 novembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – "La posizione dellaè cercare lae cercare una comprensione. La diplomazia dellasi sta muovendo in questa direzione e, ovviamente, è sempre". Lo diceFrancesco in un'intervista alla rivista dei gesuiti America. "Ho anche pensato di fare un viaggio – prosegue – ma ho preso la decisione: se viaggio, vado a Mosca e a Kiev, in entrambe, non solo in un posto".

Quando parlo dell', parlo della crudeltà perchè ho molte informazioni sulla crudeltà delle truppe che entrano", ha dettoFrancesco. "In genere, i più crudeli sono forse quelli che sono ..."Chi invade è lo Stato russo, questo è molto chiaro":Francesco torna a parlare della guerra in, spiega che la sua posizione è chiara anche se non nomina personalmente Putin , sottolinea che se parla di quello ucraino come di un popolo ...Mentre il conflitto in territorio ucraino continua impietoso arriva la proposta del Vaticano di mediare tra Russia e Ucraina.“La posizione della Santa Sede è cercare la pace e cercare una comprensione tra le parti, la diplomazia della Santa Sede si sta muovendo in questa direzione e, ovviamente, è sempre disposta a mediare” ...