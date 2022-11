Si ribalta con l’auto lungo la strada della Valle Rossa | grave 65enne

(Di lunedì 28 novembre 2022) Bianzano. Si èto conlaed è stato trasportato all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo in gravi condizioni. L’incidente lunedì mattina (28 novembre) poco prima delle 9 a Bianzano. Alla guida delun uomo di 65 anni. Da chiarire le cause per cui la vettura è uscita fuori: sul posto sono intervenute due ambulanze e l’elisoccorso da Bergamo, oltre ai Carabinieri di Clusone e i Vigili del fuoco.

BergamoNews.it

CENTOVALLI - Dapprima è stato assicurato il veicolo, adottando le misure di sicurezza antincendio previste. Poi, con l'ausilio di cesoia e divaricatore, sono stati tolti tetto e portiere così da ...L'incidente. È avvenuto poco prima delle 9 di lunedì 28 novembre. Ancora da chiarire le cause dello schianto. È in gravi condizioni l'uomo di 65 anni che, nel corso della mattinata di lunedì 28 novemb ...