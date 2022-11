“Roba da maiali” L’igiene al GF Vip 7 | La scoperta | “È uno schifo | ti rendi conto?”

Leggi su tuttivip

(Di lunedì 28 novembre 2022) Momenti di alta tensione in quel del GF Vip 7. La motivazione, in quest’ultimo caso, è una delle solite. Non c’è stata neanche una edizione dello storico reality di Cinecittà senza uno scontro nato in questo modo. Il format anche questa volta non si è smentito e sono volate scintille tra Giaele De Donà e Patrizia Rossetti. Due concorrenti dai caratteri differenti quanto forti e determinati. Giaele De Donà non ha tollerato com’è stata trattata da Patrizia Rossetti e, per questo, ha perso le staffe davanti al resto dei protagonisti del GF Vip 7. Per fortuna c’erano questi a frenare sul nascere una guerra tra titani. Ci è mancato davvero poco. GF Vip 7, la pulizia e le accuse “Sono andata nel cortiletto, ho trovato la tazza con le cicche spente dentro e con la cenere. Non mi frega niente, ma la prossima volta le prendo e le metto nella prima bocca che mi capita”, ha ...