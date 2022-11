Pizzul risponde a Cassano | “Messi vincere il Mondiale non gli basterebbe per essere accostato a Maradona’

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 28 novembre 2022) Brunoin merito al paragone-Maradona. L’ex commentatore asfalta Fantantonio. Antoniova in escandescenza per il paragone che da sempre anima il mondo del calcio. E’ più forte Maradona o: a questa domanda. Ai microfoni della Bobo TV, l’ex calciatore di Real Madrid e Roma attacca frontalmente i detrattori di Lionel: “Indipendentemente da come andrà ilè il più grande giocatore della storia del calcio. Mi stanno spaccando i co***ni ogni giorno che il paragone non c’è e chenon è il più forte”. “Smettetela, tanto lui è una persona talmente perbene che non vi ca**.è unico, ha rivoluzionato il calcio negli ultimi 20 anni. E ...