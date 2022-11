Milan | Shevchenko | «Il derby è qualcosa di diverso»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 28 novembre 2022) Le parole di Andriy, ex attaccante del, sulle grandi sfide nelcontro l’Inter in Serie A Andriyha parlato ai microfoni diTv. L’ex attaccante ucraino ha ripercorso i grandigiocati contro l’Inter. SUL– «È una preparazione speciale, i tifosi preparavano sempre coreografie bellissime. È undidalle partite normali. Ci sono state sfide in campionato e in Champions League, c’era un’atmosfera bellissima soprattutto la settimana prima: in città si sentiva la tensione, la gente iniziava a prepararsi. Prima della partita senti un sentimentoda giocatore, sappiamo come i tifosi ci tengano a queste partite. Contro l’Inter approcciavo la partita ...