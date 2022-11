Lo stellone tedesco

Leggi su panorama

(Di lunedì 28 novembre 2022) Niclas Fullkrug, anni 29 e sbucato quasi dal nulla tra Serie B tedesca e Werder Brema, si è ritagliato uno spazio nella storia recente della Germania del pallone: sua le rete del pareggio nella partita della paura contro la Spagna, fuggita via grazie a Morata, sue le speranze ancora intatte di andare avanti per i panzer che erano sull'orlo del precipizio e invece sono più vivi che mai. In realtà i tedeschi devono molto a Fuller, altro semi sconosciuto dal cognome vagamente germanico, che al primo tiro in porta di tutto il Mondiale per la Costarica ha fatto centro e battuto il Giappone: harakiri nipponico e Germania di nuovo in sella. Fosse andato come pronostico in mattinata, saremmo qui a discutere della seconda clamorosa eliminazione tedesca dai gironi di un Mondiale. Invece no. Mai darli per morti, o quasi. Chi sta deludendo parecchio è il Belgio dell'ex generazione d'oro che ...