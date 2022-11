Gazzetta del Sud - Edizione Calabria

(AGI) Dai dati emerge anzitutto la contrazione complessiva del numero degliinnel 2022 rispetto al 2021: in provincia di Catanzaro sono stati 94 ( - 33%), in provincia di Cosenza ...I Carabinieri di Reggio, insieme ai colleghi della forestale , del Nil , il Nucleo ... i militari hanno ritrovato e rimosso 24 carcasse di auto distrutte dae quindi considerate come ... Incendi in Calabria, diminuiti nel 2022 ma più persone denunciate VIDEO Tra le sei persone arrestate c'è anche il comandante mentre altri due agenti di polizia penitenziaria sono stati interdetti dal servizio ...Tra le sei persone arrestate c'è anche il comandante mentre altri due agenti di polizia penitenziaria sono stati interdetti dal servizio ...