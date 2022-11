Francesco Totti e Noemi Bocchi a Trigoria alla partita di Cristian Totti

La partita a Trigoria Dopo la breve vacanza 'sportiva' negli Emirati Arabi, dovee Noemi Bocchi si sono concessi il primo red carpet ufficiale di coppia, una gita nel deserto, un hotel di lusso con tanto di piscina da mille e una notte (documentata sui social), la ...Commenta per primoè tornato a Trigoria. Dopo l'esperienza il Qatar, dove era andato come ambasciatore della Serie A, ieri l'ex capitano della Roma ha assistito in tribuna alla partita di campionato che ...I Sussex sarebbero in crisi e a un passo dal divorzio. Secondo il settimanale InTouch, ci sarebbero gli scatti di una lite furiosa scoppiata dopo il tradimento di lei. E pare che anche lui abbia un’am ...Francesco Totti e Noemi Bocchi coppia affiatata e innamorata, non solo da rivista patinata. Insieme, uniti e complici non solo nelle grandi occasioni mondane come i Globe Soccer Awards di Dubai, ma an ...