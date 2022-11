Docenti e ATA inidonei | solo inidoneità permanente assoluta comporta risoluzione del contratto Per i fragili resta sorveglianza ordinaria VADEMECUM per i DS

(Di lunedì 28 novembre 2022) Un riepilogo - sotto forma diper il ds - sulla procedura di accertamento, sulle forme di tutela del dipendente e sui riflessi suldi lavoro del personale scolastico che risulta inidoneo arrivano dall'Ufficio scolastico per il Piemonte. Un tema spesso oggetto di dubbi anche a causa della pluralità di atti normativi che si sono susseguiti nel corso del tempo, così come ricorda lo stesso USR. L'articolo .

BOZZA Legge di Bilancio 150 milioni nel 2023 per gli aumenti di stipendio di. BOZZA Legge di Bilancio Ripensare il sistema scolastico, denatalità e dimensionamento della rete scolastica:...Di questi, 150 milioni andranno proprio per l'aumento dello stipendio deie del personale. "Per il triennio 2019 - 21, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione ...Dopo oltre quattro anni di attesa è stato rinnovato il Contratto nazionale per il personale e i docenti della scuola. Il contratto precedente era scaduto il ...Atteso per il 30 novembre 2022 il verdetto della Corte costituzionale sulla legittimità costituzionale dell'obbligo vaccinale.