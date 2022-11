Covid | in Campania aumentano tasso positività e ricoveri ordinari

(Di lunedì 28 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –diin aumento in, mentre cala l’occupazione delle terapie intensive. E’ quanto emerge dal bollettino dei dati. I test effettuati sono stati 5.755 con 868 positivi per undel 15,08 in aumento rispetto al 13,64 di ieri. Nelle terapie intensive si passa da 17 a 12 posti occupati mentre nei reparti di degenzal’incremento è da 323 a 331. Due le nuove vittime. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Passato il periodo, caratterizzato anche dal blocco dei licenziamenti, la ripresa del lavoro ... Se Basilicata, Molise, Sardegna, Puglia,, Sicilia e Calabria sono in forte difficoltà, c'è ......la Puglia presenta una buona dotazione di palestre mentre registrano un netto ritardo la(... per salvaguardarne l'operatività, rinnovando lo sforzo profuso durante l'emergenza. Dall'...Diminuiscono i nuovi positivi ma cresce anche la curva dei contagi da Coronavirus. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 868 positivi su 5.755 tamponi esaminati, 348 in meno di ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...