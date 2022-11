Spagna e Germania scoprono che col centravanti è più facile fare gol

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 27 novembre 2022)irrompe nel calcio mondiale con una scoperta sensazionale: colhai più chance digol. Luis Enrique e Flick si sono affrontati all’insegna del calcio contemporaneo: nessun punto di riferimento davanti, pressing più o meno a tutto campo (molto efficace quello spagnolo) e ritmo altissimo. Tutto bene ma i gol sono arrivati quando sono entrati i. Luis Enrique fa uscire Ferran Torres che ha sempre un certo fastidio nel buttare la palla in rete e al suo posto quello scomposto di Morata, brutto da vedere, per alcuni impacciato e persino ciuccio tecnicamente. Com’è come non ‘è, Morata sul primo palo segna un gol molto bello, anticipa il difensore e fa secco Neuer. A questo punto Flick – in panchina con uno sguardo sempre più smarrito, anche impaurito pensando a come ...