Sci alpino | slalom Killington | Mikaela Shiffrin comanda al termine della prima manche | Brignone e Rossetti avanzano

(Di domenica 27 novembre 2022) Si è conclusa ladellofemminile di, il terzostagione di Coppa del Mondo 2022/23. Sulla pista del Vermont, è la padrona di casaa fare la voce grossa al giro di boa. Partita col pettorale numero 2, la campionessa statunitense ha fatto la differenza già nelle fasi iniziali, per poi riuscire a prendere velocità sul muro da sfruttare nel piano finale. Il cronometro al traguardo recita 50.35 e i centesimi di vantaggio su tutte le altre sono almeno 21. La più vicina è la svizzera Wendy Holdener che, nella sua eterna ricercavittoria inin Coppa del Mondo, ha fatto molto bene nella fase iniziale per poi perdere tutto il suo vantaggio sul muro. ...

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO2022 - 2023 Martedì 29 novembre Orario da stabilire - prima prova discesa femminile Lake Louise Orario da stabilire - prima prova discesa maschile Beaver CreekLara Colturi è nata a Torino il 15 novembre 2006, da due genitori d'arte: la madre è la campionessa olimpionica diDaniela Ceccarelli , mentre il padre è l'allenatore Alessandro Colturi . ...SCI ALPINO - Mikaela Shiffrin non ha bisogno di strafare per chiudere al comando la prima manche davanti al proprio pubblico, a Killington. Si deciderà tutto ne ...Messo in archivio il primo fine settimana della trasferta nordamericana della Coppa del Mondo di sci alpino 2022-2023, è già tempo di pensare alla seconda parte, con i comparti maschili e femminili ...