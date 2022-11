NBA 2022 2023 | King James domina contro San Antonio | Spurs sempre più giù

Leggi su sportface

(Di domenica 27 novembre 2022) La notte di NBAtra sabato 26 e domenica 27 novembre regala un LeBronin forma smagliante. Da poco rientrato in campo dopo l’infortunio, coach Ham lo “costringe” alla seconda partita di fila per guidare i Los Angeles Lakers nello sdirettoSan. Missione compiuta per “”, che in assenza di Anthony Davis (fermato da un problema al polpaccio) realizza 39 punti eguagliando anche il massimo in carriera di triple in una partita (7). Dalla panchina arrivano 49 punti, mentre aglinon bastano Johnson, Jones e Vassell, tutti oltre i 20 punti, per evitare l’ottava sconfitta di fila che vuol dire penultimo posto a Ovest. RISULTATI E CLASSIFICHE Scende ancora in classifica ...