Milan | Lucca | “Ibrahimovic è la mia più grande fonte di ispirazione”

(Di domenica 27 novembre 2022) Lorenzo, in forza all'Ajax, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui dice di ispirarsi all'attaccante delZlatan

... dove sempre l'estate scorsa è andato a Lorenzo, primo italiano a giocare nel mitico club di ... Ma una delle persone che gli è più vicino e Klaas Hunterlaar, l'ex attaccante delora scout ...... che ha fatto il suo debutto durante l'edizione appena conclusasi delComics & Games, con ... D&D© by Poliniani Qualora i partecipanti allaGames Week & Cartoomics non fossero ancora riusciti ...Lorenzo Lucca, attaccante dell’Ajax, ha parlato del suo idolo Zlatan Ibrahimovic in un’intervista a SportWeek Lorenzo Lucca, attaccante dell’Ajax, ha parlato del suo idolo Zlatan Ibrahimovic in un’int ...MilanNews.it Il giovane attaccante italiano Lorenzo Lucca, passato quest'estate dal Pisa all'Ajax in Olanda (primo calciatre azzurro nella storia a vestire la maglia dei lancieri), è stato intervistat ...