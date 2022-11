Mercato – L’Inter guarda all’Italia | diversi gli azzurri seguiti con attenzione

Leggi su intermagazine

(Di domenica 27 novembre 2022)per i prossimi colpi diDa Internazionale a Inter-Nazionale. Questo è, secondo la Gazzetta dello Sport, il progetto che i dirigenti delhanno in mente per le prossime sessioni dire aldell’Italia e aumentare il numero diin rosa. “Il primo empolese ad essere entrato nel radar interista già nella scorsa estate è stato proprio Parisi: adesso che Gosens reclama minuti e aspetta l’offerta giusta dalla Bundesliga a gennaio (lo Schalke, la squadra per cui fa il tifo, lo ha chiesto in prestito), l’esterno classe 2000 è tornato di attualità. Sta in un calderone di mancini su cui i dirigenti delfanno valutazioni a 360°: cercano il laterale ...