Il sorteggio di Davis 2023 | wild card a Italia e Spagna Azzurri a Bologna a settembre

Dopo la sconfitta di ieri nella semifinale diCup contro il Canada, per l'Italia arriva una piccola, buona notizia. Infatti gli azzurri, con la Spagna, hanno ricevuto una wild card per le Finals del 2023, e dunque disputeranno direttamente ...delle Qualificazioni alleCup Finals 2023 Nazioni Teste di serie: Nazioni non Teste di serie: 1. Croazia c. - Austria 2. Francia - Ungheria c. 3. Stati Uniti - Uzbekistan c. 4. ...Italia e Spagna si uniscono alla finaliste Australia e Canada, di diritto già alla fase finale, ed evitano lo spauracchio dei Qualifiers. Sorteggiati gli accoppiamenti di febbraio, spicca la Norvegia ...In attesa della finale odierna a Malaga tra Canada e Australia che mette in palio il titolo, quest’oggi è andato in scena il sorteggio del turno preliminare della Coppa Davis 2023. La prossima edizion ...