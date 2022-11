Il Marocco batte il Belgio e a Bruxelles la festa si trasforma in scontri

(Di domenica 27 novembre 2022) AGI -per il 2-0 delcontro ilai mondiali del Qatar. Nel centro città, in zona Place Bourse, oltre un centinaio gli agenti sono stati oggetto di lancio di petardi. Diversi arredi urbani e qualche auto sono stati distrutti. Il sindaco, Philippe Close, ha sconsigliato ai cittadini di recarsi nel centro e ha avvertito che i facinorosi saranno arrestati. Il resto della città è stato invece animato dai caroselli della comunità marocchina, la prima per popolazione in(oltre 200 mila solo a). La partita Un ottimopassa contro ile si prende un successo pesantissimo nel secondo turno del Gruppo F di Qatar 2022. All'Al Thumama Stadium di Doha finisce 2-0 grazie alla ...

La partita Un ottimopassa contro il Belgio e si prende un successo pesantissimo nel secondo turno del Gruppo F di Qatar 2022. All'Al Thumama Stadium di Doha finisce 2 - 0 grazie alla ...Il portiere Bono canta l'inno, poi esce: scoppia il giallo prima di Belgio -Belgio, guerriglia a Bruxelles E puntualmente è scoppiata la guerriglia urbana : alcune decine di ...Il Marocco batte il Belgio per 2-0 nella seconda partita della fase a gironi della Coppa del Mondo in Qatar 2022. Nordafricani che, dopo il pareggio contro la Croazia, sono lanciatissimi verso la… Leg ...Al 19' il portiere nordafricano deve ancora intervenire per sventare una conclusione di Meunier. Al 21' si vede il Marocco con una conclusione alta di Ziyech, molto propositivo sia in fase di ...