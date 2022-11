I sublimi destini incrociati di Auger-Aliassime in Coppa Davis e del suo “gemello” Davies ai Mondiali

Leggi su agi

(Di domenica 27 novembre 2022) AGI - Circa un quarto d'ora dopo il successo del ventiduenne Felixa Malaga, vittoria che ha portato il Canada a vincere per la prima volta nella storia laun suo coetaneo connazionale, Alphonso, stava ascoltando l'inno nazionale a Doha, in Qatar. Schierato in campo al fianco dei suoi compagni, pronto a iniziare il match contro la Croazia, finalista sconfitta dalla Francia nell'ultimo Mondiale. Felix ha 22 anni ed è figlio di un padre togolese che scappò dall'Africa nel '96 per accasarsi nel Quebec. Quattro anni dopo i genitori di Alphonso, Debeah e Victoria, fuggirono dalla Liberia dove era in corso una guerra civile: non il posto migliore dove far nascere e crescere un bambino. Il paese che aveva dato i natali a George Weah, pochi mesi prima nominato miglior ...