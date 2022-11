I convocati di Cittadella – Cosenza

(Di domenica 27 novembre 2022) Di seguito iper, gara valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie BKT 2022/2023. Portieri 12. Lai 31. Matosevic 77. Marson Difensori 3. Rispoli 5. Rigione 13. Meroni 14. Panico 15. Vaisanen 19. Camigliano 23. Venturi 25. Gozzi 27. Martino 33. La Vardera Centrocampisti 4. Brescianini 6. Calò 7. Kornvig 28. Sidibe 34. Florenzi 42. Voca Attaccanti 9. Larrivey 10. D’Urso 11. Brignola 18. Merola 20. Nasti 40. Zilli Allenatore William Viali Fonte articolo e foto: www.il.it seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano.

Sono 25 i giocatori convocati dal tecnico Viali per la gara Cittadella-Cosenza. Assente Vallocchia per squalifica. Torna il campionato e l'allenatore Viali "rispolvera" Gozzi mentre sono assenti lo squalificato Vallocchia e l'infortunato Butic. Torna il campionato dopo la sosta e l'allenatore William Viali per la p