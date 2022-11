Gf Vip 7 | Wilma Goich su Daniele Dal Moro | “Lui può fare quello che vuole | però io lo so che è amore”

Leggi su isaechia

(Di domenica 27 novembre 2022) Non ho l’età, non ho l’età per amarti… cantava negli anni 60 Gigliola Cinguetti. Ancheè consapevole di non avere (più) l’età per amareDal, tuttavia davanti al sentimento non ci si può più nascondersi. Se la cantante nel 1964 cantava di un tenerodi una giovanissima ragazza verso un uomo più grande, nella Casa del Gf Vip è, nonostante sia una signora over 70, a essersi invaghita dell’ex tronista, di 40 anni più giovane., confidandosi con Patrizia Rossetti e Sarah Altobello, si è detta sicura dell’intesa sentimentale con il Vippone, sebbene sappia che deve lasciarlo libero: ?Lui devecheio lo so. Lui può ...