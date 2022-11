Foggia | 21enne ucciso a colpi di pistola in un giardino pubblico Indagine della polizia

(Di domenica 27 novembre 2022) Un uomo di 21 anni, Nicola Di Rienzo è statoin undi. L’agguato è avvenuto in via Saragat. Quattrodi arma da fuoco hanno raggiunto mortalmente Di Rienzo.. È al vaglio degli investigatori la posizione di un 17enne. Il movente dell’omicidio potrebbe essere di natura passionale. L'articolodiin un proviene da Noi Notizie..

