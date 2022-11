CdM | stato di calamità per Ischia De Luca | ' Non si può tornare ad abitare in quelle zone'

(Di domenica 27 novembre 2022) Al via a palazzo Chigi la riunione del Consiglio dei ministri chiamato a dichiarare lodi emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola ...

12.30emergenza Ischia,durato 1 ora SI è concluso dopo un'ora il Consiglio straordinario a Palazzo Chigi che ha dichiarato lod'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologi ...Il suo corpo eraritrovato nei pressi di via Celaro, sotto un metro e mezzo di fango. Particolarmente complesse erano state le operazioni di recupero.Questa mattina, intorno alle 5, a Casamicciola Terme, sull'isola d' Ischia , si è originata una frana dalla parte alta di via Celario che ha raggiunto il lungomare di piazza Anna ...La riunione di governo convocata per le 11. Il ministro Urso «parliamo anche di misure per piano nazionale clima» ...